"الحربي" يفتتح مركز خيمة المدينة لضيافة ورعاية الأطفال في مقر العمل

وتفصيلاً، قال الحربي خلال حفل الافتتاح: هذا المركز يساهم في الرعاية الاجتماعية للأطفال من فئة حديثي الولادة حتى عمر ست سنوات، حيث يقدم لهم مجموعة من الأنشطة التربوية الهادفة التي تسهم في تعزيز مهاراتهم بشكل عام، تحت إشراف كادر وظيفي متخصص من التربويات والأخصائيات الاجتماعيات، كما أن المركز يقدم حلولاً لتمكين الأمهات العاملات من ممارسة أعمالهن دون أن تواجههن أي عوائق.