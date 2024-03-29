"الحربي" يفتتح مركز خيمة المدينة لضيافة ورعاية الأطفال في مقر العمل

افتتح مدير مركز التنمية الاجتماعية بجدة أيمن رجاء الحربي، مركز خيمة المدينة لضيافة الأطفال في مقر العمل ويهدف المركز إلى المساهمة في تحسين بيئة عمل المرأة، وتذليل ما يواجهها من عقبات وتمكينها؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يعمل المركز تحت إشراف ومتابعة مركز التنمية الاجتماعية بجدة.
وتفصيلاً، قال الحربي خلال حفل الافتتاح: هذا المركز يساهم في الرعاية الاجتماعية للأطفال من فئة حديثي الولادة حتى عمر ست سنوات، حيث يقدم لهم مجموعة من الأنشطة التربوية الهادفة التي تسهم في تعزيز مهاراتهم بشكل عام، تحت إشراف كادر وظيفي متخصص من التربويات والأخصائيات الاجتماعيات، كما أن المركز يقدم حلولاً لتمكين الأمهات العاملات من ممارسة أعمالهن دون أن تواجههن أي عوائق.
وأضاف أن مراكز الضيافة في مقرات العمل ستتيح للأم القادرة على العمل ولديها الإمكانيات العمل في هذا المجال، وهو استضافة الأطفال خلال فترة العمل، ما يقلل التكلفة على الأمهات ويمكن المرأة من العمل، ويفتح فرصاً وظيفيةً واستثماراً لها، كذلك الابتعاد عن الاحتياج الاجتماعي.
ولفت "الحربي" إلى أن مراكز ضيافة الأطفال تحقق مستهدفات رؤية 2030 وطموحات الوزارة في توظيف المرأة وفتح مجالات استثمارية وتقليل المشكلات الاجتماعية الناجمة من وجود العاملات الأجنبيات، والعنف الأسري وغيره، بحيث يكون الطفل في أيدٍ أمينة بوجود مراقبة ومتابعة.
وأكد أن الوزارة عملت على إجراء التسهيلات النظامية وتطويرها من ناحية تقنية وإدارية. ونوه الحربي بأهمية وجود مركز ضيافة أطفال في مقرات العمل، مشيراً إلى أن هذه المراكز شهدت تطويراً كبيراً في استقلاليتها لتكون أكثر جاذبية للاستثمار.
وقالت مالكة ضيافة خيمة المدينة سيدة الأعمال حنين عبدالغفار: إن المركز مجهز بكامل الإمكانيات وعلى أتم الاستعداد لاستقبال الأطفال وتقديم الرعاية والخدمات المختلفة لهم والذي يميز المركز بتمكين الأم العاملة والمرضعة بزيارة طفلها داخل المركز في أي وقت للاطمئنان على طفلها والمكوث معه ووجود مكان مخصص للآباء لمشاهدة أطفالهم في منطقة اللعب.