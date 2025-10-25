"الوشاية بالكتب".. فعالية لملتقى السقيفة الثقافي بالطائف

يُذكر أن ملتقى السقيفة الثقافي يُعدّ أحد الأندية المعتمدة لدى منصة هاوي التابعة لبرنامج جودة الحياة، وأحد الشركاء الأدبيين في النسخة الخامسة من مبادرة الشريك الأدبي التي تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة، وقدّم منذ تأسيسه عام 2019 عددًا من البرامج والأنشطة الثقافية في الطائف وجدة.