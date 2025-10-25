"الوشاية بالكتب".. فعالية لملتقى السقيفة الثقافي بالطائف

نفّذ ملتقى السقيفة الثقافي بمحافظة الطائف فعالية بعنوان "الوشاية بالكتب – حوار عن كتبٍ أعجبتنا"، قدّمها مؤسس الملتقى سلطان بن سليم المنصوري.
وشهد اللقاء مشاركة عدد من الشعراء والنقاد والمثقفين الذين تحدثوا عن الأجناس الأدبية التي تستهويهم، وشاركوا عناوين كتبٍ يرون أنها جديرة بالاهتمام والانتشار. كما تناول النقاش قضايا الترجمة والحكايات الشعبية والخصوصيات الثقافية في الكتابات السردية السعودية والعالمية.
يُذكر أن ملتقى السقيفة الثقافي يُعدّ أحد الأندية المعتمدة لدى منصة هاوي التابعة لبرنامج جودة الحياة، وأحد الشركاء الأدبيين في النسخة الخامسة من مبادرة الشريك الأدبي التي تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة، وقدّم منذ تأسيسه عام 2019 عددًا من البرامج والأنشطة الثقافية في الطائف وجدة.