للتحفيز على التشجير.. بالصور.. "تعليم سراة عبيدة" تطلق مبادرة "سراتنا الخضراء"

أطلقت إدارة تعليم سراة عبيدة وبالشراكة مع وقف الوالدين الخيري مبادرة "سراتنا الخضراء"، وذلك لتحفيز المجتمع التعليمي والمدرسي والمحلي وتشجيعهم على التشجير وتنمية الغطاء النباتي.
وتأتي المُبادرة متوافقةً مع مبادرة سمو ولي العهد "السعودية الخضراء" التي تستهدف زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة خلال العقود القادمة، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، وزيادة نسبة الغطاء النباتي وتنميته.
وأوضح مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي أن مبادرة "سراتنا الخضراء" انطلقت بمبنى الإدارة بإنشاء مشتل زراعي يحوي أكثر من خمسة آلاف شتلة تزداد مع عملية الاستزراع لتصل لأكثر من خمسين ألف شتلة تُزرع بمبنى الإدارة وكافة المباني التعليمية وفي جميع المدارس بقطاعي سراة عبيدة وتهامة قحطان.
وأضاف الدكتور العلكمي أن هذا يأتي بإشراف إدارة المباني؛ لزيادة الرقعة الخضراء؛ تحقيقاً لمستهدفات الرؤية الوطنية الطموحة 2030م للحد من آثار التصحر، وتشجيع أفراد المجتمع التعليمي على المساهمة في مبادرة سمو ولي العهد "السعودية الخضراء" ورفع مستوى الوعي بأهمية الغطاء النباتي في الحفاظ على البيئة وتحسين المناخ.
وأبان "العلكمي" أن هذه المبادرة تنبثق من رؤية واعدة وداعمة لتوجيهات الوزارة ومتوافقة مع رؤية الوطن، وهي تُشكل ذراعاً مُسانداً لبناء مجتمع تعليمي ومدرسي يعي الجوانب والأُسس والقضايا المُختلفة التي تمس البيئة.