للتحفيز على التشجير.. بالصور.. "تعليم سراة عبيدة" تطلق مبادرة "سراتنا الخضراء"

وأوضح مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي أن مبادرة "سراتنا الخضراء" انطلقت بمبنى الإدارة بإنشاء مشتل زراعي يحوي أكثر من خمسة آلاف شتلة تزداد مع عملية الاستزراع لتصل لأكثر من خمسين ألف شتلة تُزرع بمبنى الإدارة وكافة المباني التعليمية وفي جميع المدارس بقطاعي سراة عبيدة وتهامة قحطان.