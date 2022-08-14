الهلال الأحمر بالباحة ينفّذ حملة توعوية للإنعاش القلبي الرئوي

نفّذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، حملة "ومن أحياها"، مساء أمس بمحافظة المندق.
وأقيمت حملة توعوية تحت شعار "ومن أحياها"؛ وذلك بحديقة الفراشة بالمحافظة، بالتعاون مع صالة الفراشة الترفيهية، للتوعية والتثقيف وطرق التعامل مع حالات توقف القلب والتنفس والتعريف بكيفية استخدام أجهزة الإنعاش القلبي الرئوي.
تهدف الحملة إلى تعليم المشاركين بالإسعافات الأولية، وتعلم الإنعاش القلبي الرئوي وطرق استخدام أجهزة إزالة الرجفان الآلية، وتستهدف الحملة كل الأعمار؛ سعيًا من الهيئة لتحقيق الفائدة من تنفيذ هذه الحملة وفي إطار خطط الفرع التوعوية.
ومن جانبه دعا فرع الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة الراغبين إلى الالتحاق بدورة سفير الحياة للإسعافات الأولية التي تقام بمراكز تدريب الهلال الأحمر عبر موقع "متأهب".