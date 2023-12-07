أمين الطائف يوافق على تأسيس مركز داعم للقطاع الثالث بمنتزه الردف

يأتي ذلك في ظلّ ما توليه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من اهتمام بالغ بالشراكات المجتمعية، وما تنفذه من مهام تساهم في تحقيق العديد من المستهدفات الوطنية في هذا الجانب.