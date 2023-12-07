أمين الطائف يوافق على تأسيس مركز داعم للقطاع الثالث بمنتزه الردف

وافق أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، اليوم الخميس، على تأسيس مركز أعمال للقطاع الثالث غير الربحي بمنتزه الردف.
ويهتمّ المركز بدعم التأسيس والتمكين، وبحث الدراسات والتطوير، وقياس الأثر، وبناء وإدارة العلاقة التشاركية، ويعمل كحاضنة ومسرعة للأعمال.
ويستهدف مركزُ أعمال القطاع الثالث المؤسسات الأهلية، والجمعيات الأهلية والتعاونية، إضافة إلى المانحين.
ويشتمل أيضًا على إنشاء لاونج كبار الشخصيات والمانحين، ومنطقة استقبال ومعرض دائم للمنجزات، ومقرّ للتدريب والتمكين، ومقرّ لحاضنات أعمال المؤسسات الأهلية التابعة للوزارة، ومكاتب لمنسوبي مركز أعمال القطاع وموظفي الخدمات المشتركة، علاوة على مرافق الخدمات المساندة.
يأتي ذلك في ظلّ ما توليه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من اهتمام بالغ بالشراكات المجتمعية، وما تنفذه من مهام تساهم في تحقيق العديد من المستهدفات الوطنية في هذا الجانب.
ويواكب توسع أعمال إدارة المشاركة المجتمعية بالأمانة، وتحقيقها مراكز متقدمة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتفعيلها للعديد من البرامج المعززة للفعل التشاركي والمجتمعي.
يذكر أن أمانة الطائف تعمل على دعم وتمكين الجمعيات الناشئة، وتعزيز قُدراتها المالية والإدارية واللوجستية؛ حتى تصل للاستدامة والاعتماد على الموارد الذاتية.
وتعزّز الأمانةُ جهودَها في مجال تمكين المنظمات غير الربحية، وزيادة مشاركتها في الأعمال المجتمعية، ورفع نسبة مساهمتها في تنفيذ مبادرات نوعية تخدم كل أطياف المجتمع.