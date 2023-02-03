شاهد من مكة.. "الإفتاء" توعي منسوبيها بدورهم في أمن المجتمع ونبذ التحزبات

نظّم فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في منطقة مكة المكرمة، ندوة علمية متخصصة ضمن برنامج التوعية الفكرية لمنسوبي الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء تحت شعار "دور الفتوى في أمن المجتمع"، التي دشنها سماحة المفتي العام وتنفذها الشؤون العلمية والفكرية بالإفتاء، بالتنسيق مع فروع الإفتاء والجهات الحكومية بمناطق المملكة.
وفي التفاصيل، استُهِل اللقاء بتلاوة آيات للشيخ خالد الجليل مستشار النائب، ثم كلمة مدير عام الفروع فهد النشوان شرح فيها أهمية هذه اللقاءات وأثرها على الباحثين، منوهاً برعاية سماحة المفتي العام رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، ونائبه الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد لهذه البرامج العلمية والمتخصصة بالأمن الفكري.
عقب ذلك؛ تحدث مفوض الإفتاء بمكة المكرمة الدكتور محمد بازمول، عن تحقيق مقصد حفظ الجماعة ونظام الأمة، ثم جاءت مداخلة الدكتور صالح السحيمي مفوض الإفتاء بالمدينة المنورة، وتحدث فيها عن اتجاهات أصحاب الحزبيات والإسلام السياسي والحذر منه.
واختتم اللقاء بكلمة المستشار والمشرف على البرنامج الدكتور عبدالمجيد العساكر، تحدث فيها عن دور الفتوى في أمن المجتمع، وأكد أهمية البرنامج الذي تنفذه الرئاسة بمختلف فروعها بمناطق المملكة، برعاية كريمة من سماحة المفتي ونائبه اللذين يؤكدان أهمية دعم وتنفيذ البرامج العلمية والفكرية وترسيخ قيم الانتماء والعناية بالأمن الفكري، كما قدّم شكره وتقديره لكل المشاركين في تقديم البرنامج من المحاضرين ومنسوبي فرع مكة المكرمة.