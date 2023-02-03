شاهد من مكة.. "الإفتاء" توعي منسوبيها بدورهم في أمن المجتمع ونبذ التحزبات

واختتم اللقاء بكلمة المستشار والمشرف على البرنامج الدكتور عبدالمجيد العساكر، تحدث فيها عن دور الفتوى في أمن المجتمع، وأكد أهمية البرنامج الذي تنفذه الرئاسة بمختلف فروعها بمناطق المملكة، برعاية كريمة من سماحة المفتي ونائبه اللذين يؤكدان أهمية دعم وتنفيذ البرامج العلمية والفكرية وترسيخ قيم الانتماء والعناية بالأمن الفكري، كما قدّم شكره وتقديره لكل المشاركين في تقديم البرنامج من المحاضرين ومنسوبي فرع مكة المكرمة.