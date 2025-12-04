اختتام معسكر العمل الكشفي التقني البيئي 2025م بحوطة بني تميم برعاية نائب محافظ التدريب التقني

برعاية سعادة نائب المحافظ لسياسات التدريب والجودة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس صالح بن عبدالله الحوشاني، اختُتم أمس معسكر العمل الكشفي التقني البيئي المركزي 2025م، والذي استضافه المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بمحافظة حوطة بني تميم، وذلك بحضور سعادة محافظ المحافظة المكلّف أ. خالد بن عبدالعزيز الخنين، وسعادة مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض م. بدر بن إبراهيم العبدالواحد.
وتضمّن الحفل الختامي عرضًا لأبرز برامج وفعاليات المعسكر، ومبادراته البيئية والمجتمعية، إلى جانب معرض للجهات المشاركة، وتكريم للرعاة والمشاركين نظير جهودهم الكبيرة ومساهماتهم في إنجاح فعاليات المعسكر. كما شهد الحفل توقيع عدد من مذكرات التفاهم التي تهدف إلى تعزيز التعاون والشراكات الداعمة لبرامج التدريب التقني.
وقدّم مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض شكره وتقديره لسعادة نائب المحافظ على رعايته الكريمة، ولسعادة المحافظ على دعمه وحضوره، ولجميع الجهات المشاركة والمتدربين على ما قدّموه من أعمال وجهود أسهمت في نجاح برامج المعسكر.
وأكد أن إقامة هذا المعسكر يأتي ضمن جهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تعزيز دورها المجتمعي، ورفع الوعي البيئي لدى المتدربين، وتنمية مهاراتهم من خلال بيئات تدريبية ميدانية متكاملة.