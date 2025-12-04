اختتام معسكر العمل الكشفي التقني البيئي 2025م بحوطة بني تميم برعاية نائب محافظ التدريب التقني

برعاية سعادة نائب المحافظ لسياسات التدريب والجودة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس صالح بن عبدالله الحوشاني، اختُتم أمس معسكر العمل الكشفي التقني البيئي المركزي 2025م، والذي استضافه المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بمحافظة حوطة بني تميم، وذلك بحضور سعادة محافظ المحافظة المكلّف أ. خالد بن عبدالعزيز الخنين، وسعادة مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض م. بدر بن إبراهيم العبدالواحد.