المصيبيح: اليوم الوطني الـ95 يعكس مسيرة التوحيد والنهضة ويؤكد مسؤولية أبناء الوطن في حمايته

ومن المهم التأكيد على أن بلادنا مستهدفة لأنها حريصة على نشر دين الإسلام الوسطي المتسامح، حيث تمت طباعة مئات الملايين من النسخ المترجمة للقرآن الكريم بمختلف اللغات العالمية، كما تنقل الفضائيات روحانية العبادة خلال شهر رمضان المبارك من الحرمين الشريفين مع ترجمة لخطب الجمعة بعدة لغات ونقل مناسك الحج. وهذا أسهم في وصول دين الإسلام إلى كل مكان وزيادة الداخلين فيه أفواجًا. وهذا الحال لا يسر أعداء الإسلام الذين سيحرصون على محاربة هذه الدولة، وهنا تكون مسؤولية أبنائها في الذود عنها بعدة طرق، ولعلّي أذكر بعضها مع مناسبة اليوم الوطني الـ95:

1- العمل بجدية ليل نهار للإبداع والإنجاز والإخلاص لتحقيق تطلعات القيادة من أجل حياة سعيدة مستقرة آمنة.