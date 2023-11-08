أمير تبوك يرأس اجتماعَ مجلس أمناء "جامعة فهد بن سلطان"

ونوّه أمير تبوك إلى دعم وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد، حفظهما الله، لقطاع التعليم بالمملكة، مثنيًا على ما تمّ تحقيقه من إنجازات علمية وما وصلت إليه الجامعة من مكانة علمية متميزة.