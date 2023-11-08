أمير تبوك يرأس اجتماعَ مجلس أمناء "جامعة فهد بن سلطان"

رأس الأميرُ فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أميرُ منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان، في مكتبه بالإمارة، اليوم؛ الاجتماعَ الأول لمجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان في دورته الجديدة، وذلك بحضور أعضاء المجلس.
وفي مستهلّ الاجتماع رحّب بأعضاء المجلس، مقدّمًا لهم التهنئة، ومتمنّيًا للمجلس الجديد التوفيق والنجاح، مثمّنًا جهودَ أعضاء المجلس في دورته السابقة.
ونوّه أمير تبوك إلى دعم وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد، حفظهما الله، لقطاع التعليم بالمملكة، مثنيًا على ما تمّ تحقيقه من إنجازات علمية وما وصلت إليه الجامعة من مكانة علمية متميزة.
وأكّد مواصلة العمل في سبيل تحقيق التميز الأكاديمي، وتعزيز خدمة المجتمع، فيما اطّلع خلال الاجتماع على التقرير السنوي للجامعة، والموافقة على اعتماد الطلبة المتوقّع تخرجهم للعام الجامعي 2023 - 2024م.
كما تمّت الموافقة على استحداث برامج أكاديمية في كلية الحاسب الآلي؛ وهي برنامج البكالوريوس في الذكاء الاصطناعي والبكالوريوس في علوم البيانات والبكالوريوس في الأمن السيبراني.
بعد ذلك ناقش الاجتماعُ عددًا من المواضيع المدرجة على جدول أعماله.