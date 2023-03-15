أولى جولاته التفقدية.. "الحفظي" يتابع مراحل الإنجاز في عدد من المشاريع برجال ألمع

وقام "الحفظي" بالوقوف على الإنجازات التي تمت في طريق مستشفى رجال ألمع الجديد وطريق كلية البنات والمتمثلة في أعمال السفلتة وتوسعة الطرق المؤدية إليهما ونسب الإنجاز التي تمت في هذين المشروعين.

وفي ختام جولته، أشاد "الحفظي" بما تم إنجازه من أعمال، حاثاً المقاولين والقائمين على تنفيذها بضرورة الانتهاء من هذه المشاريع في وقتها المحدد لها، مقدماً شكره للقيادة الرشيدة ولأمير منطقة عسير على الاهتمام بتلبية احتياجات المواطنين وما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة بالمحافظة.