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أولى جولاته التفقدية.. "الحفظي" يتابع مراحل الإنجاز في عدد من المشاريع برجال ألمع

حثَّ المقاولين والقائمين على تنفيذها بضرورة الانتهاء منها في وقتها المحدد لها
محافظ رجال ألمع الحسن الحفظي خلال جولته التفقدية
محافظ رجال ألمع الحسن الحفظي خلال جولته التفقدية
فايع الزيادي
فايع الزيادي

تفقد محافظ محافظة رجال ألمع "الحسن بن عبدالخالق الحفظي"- خلال أولى جولاته التفقدية- عدداً من المواقع والمشروعات التي تقام بالمحافظة للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال فيها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير بمتابعة المشاريع وتفقد احتياجات المواطنين.

وقام "الحفظي" بالوقوف على الإنجازات التي تمت في طريق مستشفى رجال ألمع الجديد وطريق كلية البنات والمتمثلة في أعمال السفلتة وتوسعة الطرق المؤدية إليهما ونسب الإنجاز التي تمت في هذين المشروعين.

وفي ختام جولته، أشاد "الحفظي" بما تم إنجازه من أعمال، حاثاً المقاولين والقائمين على تنفيذها بضرورة الانتهاء من هذه المشاريع في وقتها المحدد لها، مقدماً شكره للقيادة الرشيدة ولأمير منطقة عسير على الاهتمام بتلبية احتياجات المواطنين وما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة بالمحافظة.

محافظة رجال ألمع
محافظ رجال ألمع
الحسن بن عبدالخالق الحفظي

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