"تعليم الطائف" يعقد لقاءً إرشاديًا لـ370 موجهًا وموجهة استعدادًا للعام الدراسي

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية دور الأسرة في دعم رحلة الطالب التعليمية منذ بداية العام، وتعزيز القيم والسلوك الإيجابي لدى الأبناء. كما تمّ الرد على تساؤلات الحضور حول الأدلة الإرشادية والتهيئة الإرشادية، إلى جانب مناقشة المداخلات ذات العلاقة بالعمل الإرشادي.