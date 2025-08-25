"تعليم الطائف" يعقد لقاءً إرشاديًا لـ370 موجهًا وموجهة استعدادًا للعام الدراسي

في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، نفّذت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف لقاءً افتراضيًا عبر منصة "الويبكس" بعنوان "التوجيه الطلابي.. أداء والتزام"، بمشاركة أكثر من 370 موجهًا وموجهة طلابية، وذلك بهدف تعزيز دور التوجيه والإرشاد في دعم البيئة التعليمية.
وناقش اللقاء عددًا من المحاور المهمة، شملت مجالات وأهداف التوجيه الطلابي، إلى جانب استعراض البرامج الوقائية والعلاجية والنمائية، والخدمات المقدّمة للطلاب، ودور الموجّه الطلابي في دعم الاستقرار النفسي والتحصيلي.
كما استعرض اللقاء الخطة الإجرائية لتعزيز الانضباط المدرسي، من خلال نشر ثقافة الانضباط وتعزيز القيم والسلوك الإيجابي، بالإضافة إلى التدخّل والدعم النفسي، ودور المدرسة خلال الأسبوع التمهيدي في استقبال وتهيئة الطلاب الجدد، مع التركيز على قواعد السلوك والمواظبة.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية دور الأسرة في دعم رحلة الطالب التعليمية منذ بداية العام، وتعزيز القيم والسلوك الإيجابي لدى الأبناء. كما تمّ الرد على تساؤلات الحضور حول الأدلة الإرشادية والتهيئة الإرشادية، إلى جانب مناقشة المداخلات ذات العلاقة بالعمل الإرشادي.