رئيس جامعة شقراء يهنئ بانطلاقة العام الدراسي الجديد ويدعو إلى الجد والاجتهاد

وأكد الدكتور السيف في تهنئته أهمية استثمار الفرص التعليمية لاكتساب العلوم والمعارف والمهارات، مشيرًا إلى أن الجامعة تواصل جهودها لتوفير بيئة تعليمية متكاملة تُمكّن من صناعة جيل مبدع يسهم في خدمة الوطن ودفع مسيرته التنموية.