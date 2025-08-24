رئيس جامعة شقراء يهنئ بانطلاقة العام الدراسي الجديد ويدعو إلى الجد والاجتهاد

هنأ رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، طلاب وطالبات الجامعة بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد، داعيًا إياهم إلى الجد والاجتهاد والمثابرة لتحقيق التميز والنجاح.
وأكد الدكتور السيف في تهنئته أهمية استثمار الفرص التعليمية لاكتساب العلوم والمعارف والمهارات، مشيرًا إلى أن الجامعة تواصل جهودها لتوفير بيئة تعليمية متكاملة تُمكّن من صناعة جيل مبدع يسهم في خدمة الوطن ودفع مسيرته التنموية.
كما قدم رئيس الجامعة التهاني لقيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والكادر الإداري وجميع منسوبيها، معبرًا عن شكره وتقديره لعطائهم المتواصل وجهودهم الكبيرة في دعم العملية التعليمية وتعزيز مكانة الجامعة الأكاديمية.
وختم الدكتور السيف تهنئته بالدعاء أن يوفق الله الجميع لخدمة الدين والوطن والقيادة الرشيدة، وأن يكون العام الدراسي الجديد عامًا حافلًا بالإنجازات والنجاحات.