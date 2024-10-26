الرياض.. حملة "اسبقيه بخطوة" تواصل التوعية بسرطان الثدي  

تواصل حملة التوعية بسرطان الثدي "اسبقيه بخطوة"، التي ينظمها مركز عبداللطيف العبد اللطيف للكشف المبكر الخيري، التابع للجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان، فعاليتها الهادفة إلى توعية السيدات بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر.
وقدم المركز خلال الأسبوع الثالث للحملة 17,495 خدمة؛ حيث استقبلت عيادة فحص الماموجرام 122 سيدة، وعيادة الأشعة الصوتية 11 سيدة، والفحص السريري 1,340 سيدة، وعيادة التثقيف الصحي 9,500 سيدة، في حين استقبل المركز 6,480 اتصالًا واستفسارًا.
وتشمل الحملة التي تختتم فعالياتها نهاية الأسبوع الجاري المعرض التوعوي المقام في الرياض بارك، والذي يتضمن عدة أركان مصممة لتقديم خدمات شاملة للزائرات، منها ركن تعريفي بخدمات المركز، وركن للتثقيف الصحي، وعيادة للفحص السريري؛ حيث تم تحويل 42 سيدة للمركز لعمل أشعة الماموغرام، إلى جانب أركان تفاعلية أخرى.
ويعد المعرض جزءًا من الجهود المستمرة للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، والذي يعد عاملًا رئيسيًا في زيادة نسبة الشفاء لتصل إلى 95% - بإذن الله -.
كما يعد فرصة للسيدات للتعرف على أفضل الطرق للحفاظ على صحتهن والوقاية من سرطان الثدي.
يذكر أن مركز العبد اللطيف الخيري، يقدم خدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي مجانًا لجميع السيدات، إضافة إلى خدمات التثقيف الصحي وعيادة الأشعة الصوتية.
ولحجز المواعيد، يمكن زيارة الرابط التالي: https://scs.imamu.edu.sa/public/AppointmentRequest.aspx