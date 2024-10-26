الرياض.. حملة "اسبقيه بخطوة" تواصل التوعية بسرطان الثدي  

وتشمل الحملة التي تختتم فعالياتها نهاية الأسبوع الجاري المعرض التوعوي المقام في الرياض بارك، والذي يتضمن عدة أركان مصممة لتقديم خدمات شاملة للزائرات، منها ركن تعريفي بخدمات المركز، وركن للتثقيف الصحي، وعيادة للفحص السريري؛ حيث تم تحويل 42 سيدة للمركز لعمل أشعة الماموغرام، إلى جانب أركان تفاعلية أخرى.