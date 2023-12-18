الطائف.. اتفاقية تعاون مشترك بين الأمانة والجامعة لدعم العمل التنموي

وقع أمين محافظة الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، اليوم الاثنين، في مكتبه بالنسيم، اتفاقية تعاون مشترك بين الأمانة وجامعة الطائف، بحضور رئيس الجامعة الدكتور يوسف بن عبده عسيري.