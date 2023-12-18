الطائف.. اتفاقية تعاون مشترك بين الأمانة والجامعة لدعم العمل التنموي
وقع أمين محافظة الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، اليوم الاثنين، في مكتبه بالنسيم، اتفاقية تعاون مشترك بين الأمانة وجامعة الطائف، بحضور رئيس الجامعة الدكتور يوسف بن عبده عسيري.
يأتي ذلك ضمن خطط الأمانة للتعاون مع شركائها بالقطاعين الحكومي والخاص لتطوير الأعمال والخدمات البلدية وتنفيذ المبادرات المختلفة بالمحافظة.
وقال أمين الطائف المهندس "الزايدي": إن الأمانة تهدف إلى إشراك القطاعات ذات الاختصاص في العمل التنموي والتطويري بالطائف كشركاء فاعلين.
وأضاف: تأتي هذه الاتفاقية لتعزيز التعاون في الاستثمار بالأنشطة والفعاليات المؤقتة، والمشروعات ذات الأفكار المبتكرة والرائدة والمميزة.
والتي تهدف إلى تحقيق استثمارات تنموية ومجتمعية ترفع من مستوى التعامل المشترك في البحث العلمي، بما يخدم المحافظة، والتعاون في تقديم الاستشارات والدراسات والتدريب، وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.
ولفت إلى أن تلك الاتفاقية تعزز التعاون مع الأمانة في تنظيم المؤتمرات والملتقيات العلمية والاستثمارية والتخطيط وإدارة وتشغيل فعاليات الطائف، والارتقاء بالتعاون في العمل التطوعي لطلاب وطالبات الجامعة، وإتاحة التدريب التعاوني للطلاب والطالبات في أمانة الطائف والبلديات التابعة لها.
وأشار أمين الطائف، إلى أن الأمانة تعمل على تنفيذ خطط وبرامج تطويرية مستقبلية، تستهدف كل قطاعات العمل البلدي من مشروعات البنية التحتية والفوقية، ومشروعات الخدمات والترفيه، والجذب الاستثماري.
وأوضح أن تلك المشروعات بدورها تساهم في تنمية المحافظة وتحقيق معايير مبادرات جودة الحياة و أنسنة المدن، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتطلعات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في خلق مدن عصرية ذكية تحقق الاستدامة والسلامة، خالية من التشوهات البصرية، وتعزز سلامة وراحة الأهالي والزوار.
يذكر أن الأمانة عملت مؤخرًا العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية ومذكرات التفاهم المشترك للتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحي، بهدف المساهمة في برامج معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة الحياة وأنسنة المدينة وتفعيل المشاركة المجتمعية وزيادة عدد المتطوعين والمتطوعات وتنمية الاستثمارات الواعدة بالتنسيق مع كافة القطاعات المختصة.