مركز التطوع الصحي يُكرم جمعية "ألزهايمر" في الرياض

وكانت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر، قد وقّعت اتفاقية تعمل بموجبها في تطبيق اشتراطات وآليات وقواعد الميثاق للتطوع الصحي مع مركز التطوع الصحي، وعقدت على إثره العديد من الورش التطوعية على مدار السنة.