مركز التطوع الصحي يُكرم جمعية "ألزهايمر" في الرياض

كرّم مركزُ التطوع الصحي، اليوم الأربعاء، جمعيةَ ألزهايمر، بالتعاون مع منصة التطوع الصحي، في حفل فريق سفراء التطوع بأحد فنادق الرياض.
جاء ذلك لجهود الجمعية في تفعيل العمل التطوعي باحترافية، بجانب دعم الفرق التطوعية الصحية وإشراكهم في مبادراتها، بمختلف المجالات؛ لخدمة التطوع الصحي بالمملكة.
وكانت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر، قد وقّعت اتفاقية تعمل بموجبها في تطبيق اشتراطات وآليات وقواعد الميثاق للتطوع الصحي مع مركز التطوع الصحي، وعقدت على إثره العديد من الورش التطوعية على مدار السنة.
وكرم المركزُ رئيسَ التطوع والعضوية لجين الخراشي؛ نظير جهودها التطوعية؛ حيث تمتلك الجمعية قاعدة إجمالية بـ6327 متطوّعًا ومتطوعة.
وقدمت الجمعيةُ شكرَها لمنصة التطوع الصحي؛ لتبنّيهم هذا المشروع، ولما للتطوع من دور وأثر هام في إيجاد فرص تطوعية للشباب في تسخير طاقاتهم وإمكانياتهم لاستمرار رسالة العمل التنموي.
وتعرض الجمعية من خلال موقعها الإلكتروني، استمارة التقديم للتطوع على: www.alz.org.sa، والتواصل الاجتماعي @Saudialzheimer.