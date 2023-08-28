اعتمدت وزارة الحج والعمرة، أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل "متحد" في دورته الثالثة.
وجاء إعلان أسماء أعضاء مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل في دورته الثالثة المعتمدة بقرار من وزير الحج والعمرة على النحو التالي:
الدكتور ساعد بن سعيد الجهني، رئيسًا للمجلس
إبراهيم بن صالح المزيني.
زهير بن حسين حسن غنيم.
خالد بن زامل هيزع الشريف.
سعيد علي محمد آل عرقان.
عبدالرحمن بن فالح محمد الحقباني.
عبدالله سودان المويهي العتيبي.
محمد بن سعد جميل القرشي.
محمد بن يحيى محمد البكري.