جمعية "إكرام" توقع اتفاقية مع إدارة "تعليم مكة"

أبرمت جمعية "إكرام" لحفظ الطعام بمكة، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون مع الإدارة العامة للتعليم في المنطقة؛ لتعزيز الأمن الغذائي والقيم المتعلقة بحفظ النعم.
وقد جرى توقيع الاتفاقية بحضور مدير عام التعليم بمكة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، ومدير جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة أحمد حربي المطرفي.
وقال "المطرفي": إن هذه الاتفاقية تأتي في سياق تعزيز الأمن الغذائي وغرس القيم المتعلقة بحفظ النعم في نفوس الطلاب، وإتاحة الفرص التطوعية لهم ولمنسوبي التعليم؛ للمشاركة في مجالات حفظ النعمة وإطعام الفقراء والمساكين.
وأضاف "المطرفي": الاتفاقية تنصّ على أن يقوم الطرفان بزيارات متبادلة من أجل توطيد العلاقة وزيادة فاعلية الاتفاقية وتنفيذ البرامج التوعوية والتثقيفية.
من جانبه قال مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة: إن دور الجمعية في المجتمع مهم جدًّا، لاسيما في الوقت الذي تشهد فيه المملكة هدرًا كبيرًا في الطعام، مؤكدًا أنه سيدعم هذه الاتفاقية بكل السبل المتاحة، حاثًّا جميع منسوبي التعليم على المشاركة مع البرامج التطوعية التي تنفذها الجمعية.
كما أكد "الزائدي" أن هذه الاتفاقية ستساهم في خلق الوعي بين الطلاب وأسرهم، وكذلك منسوبو التعليم في مكة.