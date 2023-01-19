جمعية "إكرام" توقع اتفاقية مع إدارة "تعليم مكة"

من جانبه قال مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة: إن دور الجمعية في المجتمع مهم جدًّا، لاسيما في الوقت الذي تشهد فيه المملكة هدرًا كبيرًا في الطعام، مؤكدًا أنه سيدعم هذه الاتفاقية بكل السبل المتاحة، حاثًّا جميع منسوبي التعليم على المشاركة مع البرامج التطوعية التي تنفذها الجمعية.