بلدية تربة حائل تواصل خدماتها لإنجاح مهرجان هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

وأكد رئيس بلدية تربة حائل المهندس رائد بن فهيد الشمري، أن البلدية بدأت بالعمل مبكراً في تجهيز البنية التحتية للمهرجان من أعمال الردم والتسوية والحواجز الخرسانية وأعمال النظافة المستمرة، مبيناً أن البلدية تعمل بفريق مكون من 15 موظفاً، و30 عاملاً، و20 معدة قامت بأعمال ردم الطرق بطول 19645م²، وأعمال تسوية المسارات بمواقع ملاك الإبل، والأسر المنتجة ومواقف جناح الإدارات الحكومية ومواقف الإسعافات بمساحة 3200 م².