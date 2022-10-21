بلدية تربة حائل تواصل خدماتها لإنجاح مهرجان هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

تواصل بلدية مدينة تربة حائل شمال حائل، أعمالها اللوجستية في موقعها المخصص داخل مهرجان هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، ومتابعة أعمال النظافة اليومية والمساندة في كل ما يخدم المهرجان وإظهاره بالشكل اللائق.
وأكد رئيس بلدية تربة حائل المهندس رائد بن فهيد الشمري، أن البلدية بدأت بالعمل مبكراً في تجهيز البنية التحتية للمهرجان من أعمال الردم والتسوية والحواجز الخرسانية وأعمال النظافة المستمرة، مبيناً أن البلدية تعمل بفريق مكون من 15 موظفاً، و30 عاملاً، و20 معدة قامت بأعمال ردم الطرق بطول 19645م²، وأعمال تسوية المسارات بمواقع ملاك الإبل، والأسر المنتجة ومواقف جناح الإدارات الحكومية ومواقف الإسعافات بمساحة 3200 م².
كما قامت بتأمين وتوزيع عدد 1200 صبات وحواجز خرسانية لتحديد المسارات والمواقف، وكذلك توزيع عدد 100 حاوية نظافة على المخيمات والمرافق ومتابعة النظافة اليومية وتأمين عدد 36 علماً يحمل صور ولاة الأمر والعلم السعودي، بالإضافة إلى تجهيز جناح البلدية الذي يشمل على 4 معارض وضيافة.