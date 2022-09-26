91 حالة إسعافية يباشرها الهلال الأحمر في احتفالات يوم الوطن بالطائف

وجاءت هذه المشاركة بتوجيه من مدير عام المنطقة الدكتور مصطفى بلجون، وبمتابعة مدير مكتب الهيئة بالطائف عبدالله الحارثي، حيث شارك ما يقارب 100 متطوع ومتطوعة، و18 موظف من الهيئة، حيث كانت عدد الساعات التي عملوا بها بمعدل 1100 ساعة.