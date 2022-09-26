91 حالة إسعافية يباشرها الهلال الأحمر في احتفالات يوم الوطن بالطائف

تعاملت الفرق الإسعافية والتطوعية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف، مع 91 حالة إسعافية، نُقل منها 5 حالات إلى المستشفى، وذلك من خلال تغطيتها بمنتزه الردف وحديقة الملك فهد، والتي استضافت احتفالات اليوم الوطني.
وشاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف في تغطية مواقع الاحتفالات والمواقع الحيوية بمناسبة اليوم الوطني الـ92 ، وذلك بعدد 18 فرقة إسعافية في عدد من الأماكن الحيوية مدعمةً بالفرق التطوعية.
وذكرت الهيئة في بيانٍ أوردته لـ"سبق" أن الخطة اعتمدت على تكثيف الفرق الإسعافية الراجلة والفرق التطوعية التابعة للهيئة في المواقع، والتي تشهد إقبالًا كبيرًا حتى تتمكّن من تقديم خدمة إسعافية بشكلٍ أسرع في حال وجدت حالات إسعافية.
وجاءت هذه المشاركة بتوجيه من مدير عام المنطقة الدكتور مصطفى بلجون، وبمتابعة مدير مكتب الهيئة بالطائف عبدالله الحارثي، حيث شارك ما يقارب 100 متطوع ومتطوعة، و18 موظف من الهيئة، حيث كانت عدد الساعات التي عملوا بها بمعدل 1100 ساعة.