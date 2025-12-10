مبادرة لتنمية المراعي بالقويعية تجمع "الغطاء النباتي" والمياه والبلديات

شهد مشروع تنمية المراعي بمحافظة القويعية انطلاق مبادرة بيئية نوعية، بحضور محافظ القويعية سعد بن محمد بن معمر، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والبيئية، في خطوة تعكس التزام المنظومة الوطنية بتعزيز الاستدامة وحماية الغطاء النباتي.
وحضر الفعالية مدير عام تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمنطقة الرياض المهندس ناصر بن عبدالله الناصر، ومشرف مراعي منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد الشهري، ومشرف محطة تنمية المراعي بالقويعية فهد بن فيصل الدعجاني، إلى جانب رئيس بلدية محافظة القويعية المهندس عبدالرحمن بن محمد الهويمل.
كما شارك رئيس القطاع الأوسط بشركة المياه الوطنية المهندس عبدالله بن سعيد بن جبران، ممثلاً عنه المهندس علي الأسمري، ومدير إدارة البيئة بالقطاع الأوسط المهندس بدر بندر العتيبي، إضافة إلى مديري القطاع الغربي للمياه بمنطقة الرياض، ومدير فرع شركة المياه بالقويعية، ومدير بلدية الرويضة.
وجاءت المبادرة، التي أُقيمت في مقر المشروع، لتجسّد تعاونًا مشتركًا بين الجهات المعنية في مجالات تنمية المراعي، وحماية الغطاء النباتي، وإدارة الموارد البيئية، واستدامة المواقع الطبيعية.
وشهد الموقع تنفيذ سلسلة من الأنشطة البيئية والمبادرات، التي تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي، وتحسين قدرات الأراضي الرعوية، ودعم جهود مكافحة التصحر.
واختُتمت الفعالية وسط إشادة واسعة من الحضور، الذين أكدوا أن المبادرات البيئية المشتركة تسهم في رفع كفاءة المشروعات الطبيعية ودعم مستهدفات الاستدامة في منطقة الرياض.