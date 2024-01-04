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بالصور.. "بيئة رابغ" تنفذ حملة تطوعية للتشجير بالتعاون مع مركز تنمية الغطاء النباتي
"القارزي": مكتب الوزارة يسعى لزيادة المسطحات الخضراء بكافة مواقع المحافظة
نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ مبادرات للتشجير ضمن البرنامج الوطني للتشجير الذي يُنَفّذ بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وبالتعاون مع الشراكة المجتمعية.
وفي التفاصيل، أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ المهندس رده بن عبادل القارزي أن مكتب الوزارة يسعى في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية مع جميع الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص، لإتاحة فرص تطوعية عبر المنصة التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أجل تكثيف وزيادة المسطحات الخضراء في كافة المواقع بالمحافظة.
وقال "القارزي" أن ذلك يأتي ضمن البرنامج الوطني للتشجير الذي يهدف إلى نشر الوعي المجتمعي بأهمية التشجير والمحافظة على البيئة وصولاً إلى بيئة خضراء مستدامة.