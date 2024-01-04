بالصور.. "بيئة رابغ" تنفذ حملة تطوعية للتشجير بالتعاون مع مركز تنمية الغطاء النباتي

وفي التفاصيل، أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ المهندس رده بن عبادل القارزي أن مكتب الوزارة يسعى في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية مع جميع الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص، لإتاحة فرص تطوعية عبر المنصة التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أجل تكثيف وزيادة المسطحات الخضراء في كافة المواقع بالمحافظة.