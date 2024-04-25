محافظ شقراء يدشن حملة "الدين يسر" لبيان سماحة الدين وترسيخ الوسطية

واطلع "البواردي" على محتوى الحملة من خلال بث مرئي يبين أهداف الحملة من خلال البرامج المتنوعة الموجهة لجميع شرائح المجتمع والتي تهدف إلى إبراز سماحة الدين وترسيخ الوسطية وجهود المملكة العربية السعودية في سماحة الإسلام والعمل به، إضافة إلى بيان جهود الرئاسة العامة في بيان سماحة تعاليم الشريعة الإسلامية.