محافظ شقراء يدشن حملة "الدين يسر" لبيان سماحة الدين وترسيخ الوسطية

دشن محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي في ديوان المحافظة حملة (الدين يسر) التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وفي التفاصيل، جاء ذلك خلال استقبال محافظ شقراء لرئيس الهيئة بمحافظة شقراء الشيخ إبراهيم بن حسين الشبيلي، ومساعده الشيخ عادل بن حمد المحيميد.
واطلع "البواردي" على محتوى الحملة من خلال بث مرئي يبين أهداف الحملة من خلال البرامج المتنوعة الموجهة لجميع شرائح المجتمع والتي تهدف إلى إبراز سماحة الدين وترسيخ الوسطية وجهود المملكة العربية السعودية في سماحة الإسلام والعمل به، إضافة إلى بيان جهود الرئاسة العامة في بيان سماحة تعاليم الشريعة الإسلامية.
وأعرب محافظ شقراء عن إعجابه بمضمون الحملة، مثمنًا جهود الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجال التوعوي.