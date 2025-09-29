سعادة وكيل محافظة الأحساء يزور فرع "ترابط" ويشيد بدعم القيادة للمرضى

واطّلع "الجعفري" خلال الزيارة على برامج ومشاريع الفرع، والخدمات المقدمة للمرضى الأشد احتياجًا، حيث كان في استقباله رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ ناصر بن عبدالعزيز الأنصاري، الذي أوضح أن الفرع تمكّن منذ تدشينه العام الماضي بمباركة كريمة من سمو المحافظ، من صرف 169 جهازًا طبيًّا لصالح 123 مستفيدًا، إضافة إلى تنفيذ 66 رحلة طبية خلال الشهر الأول من انطلاق خدمة نقل المرضى، استفاد منها 11 مريضًا.