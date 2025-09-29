سعادة وكيل محافظة الأحساء يزور فرع "ترابط" ويشيد بدعم القيادة للمرضى

في إطار الدعم والاهتمام المتواصل من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، زار سعادة وكيل محافظة الأحساء الأستاذ معاذ بن إبراهيم الجعفري، اليوم الاثنين، فرع الجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية (ترابط) بمحافظة الأحساء.
واطّلع "الجعفري" خلال الزيارة على برامج ومشاريع الفرع، والخدمات المقدمة للمرضى الأشد احتياجًا، حيث كان في استقباله رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ ناصر بن عبدالعزيز الأنصاري، الذي أوضح أن الفرع تمكّن منذ تدشينه العام الماضي بمباركة كريمة من سمو المحافظ، من صرف 169 جهازًا طبيًّا لصالح 123 مستفيدًا، إضافة إلى تنفيذ 66 رحلة طبية خلال الشهر الأول من انطلاق خدمة نقل المرضى، استفاد منها 11 مريضًا.
وأشاد وكيل محافظة الأحساء بالدعم الكبير الذي يحظى به فرع الجمعية من سمو المحافظ، وحرصه الدائم على متابعة البرامج التنموية، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل حافزًا لتقديم المزيد من المبادرات النوعية التي تُسهم في تحسين جودة حياة المرضى وأسرهم.
من جانبها، أوضحت الرئيس التنفيذي للجمعية، الدكتورة فاطمة بنت عبدالباقي البخيت، أن الفرع يستكمل حاليًّا تجهيزاته لتقديم باقة من الخدمات المساندة، تشمل: إسكان المرضى القادمين للعلاج، وتوفير الأجهزة الطبية، وخدمة النقل، وتقليص مدة التنويم، وزيادة التزام المرضى بمواعيدهم، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياتهم.
وأكدت "البخيت" أن زيارة وكيل المحافظة تمثل دعمًا معنويًا مهمًّا لبرامج الفرع المستقبلية.