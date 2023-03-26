"عناية" تطلق حملة "بإحسانكم نعالجهم" خلال شهر رمضان

وأوضح "المطيري" أن الجمعية تقدم خدماتها الصحية للمواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، لافتًا إلى أن الجمعية تمكّنت منذ عام 2007م حتى 2022م، من تقديمِ خدمات علاجية ووقائيةٍ استفاد منها (503.269) مستفيداً، بقيمةٍ اقتصاديةٍ تقدر بـ(702,972,173) ريالاً، مشيراً إلى التقرير الذي أصدرته الجمعية لعام 2022 جاء حافلاً بالعديد من الإنجازات، ويمكن للقراء الاطلاع عليه في الرابط