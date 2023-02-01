ملتقى "إضاءة الأحساء" يستعرض مواهب ذوي الإعاقة الفنية والثقافية

تنظم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ملتقى "إضاءة الأحساء" في فندق الأحساء إنتركونتيننتال، خلال الفترة من 4 إلى 5 فبراير الجاري من الساعة الرابعة عصرًا حتى 9 مساء.
وتسعى الهيئة ضمن مبادراتها لتمكين ذوي الإعاقة ومشاركتهم الشاملة والفاعلة في المجتمع، إلى تنظيم المعرض الفني المتنقل في محافظة الأحساء.
يتخلّل الملتقى العديد من الفعاليات مثل ورش العمل المتخصصة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة والتوعية بحقوقهم والخدمات التي تقدمها مختلف القطاعات لهم، إلى جانب مشاركة الجهات في المعرض المصاحب الذي يشتمل على تجارب الجهات المشاركة والخدمات التي تقدمها هذه الجهات.
كما يشمل أنشطة ترفيهية ورياضية متنوعة؛ لتكوين مساحة تفاعلية إبداعية تربط بين الكفاءات والمواهب من الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، وبمشاركة القطاعات الحكومية والخاصة التي تهتم وتدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، لخلق مجتمع شامل.