ملتقى "إضاءة الأحساء" يستعرض مواهب ذوي الإعاقة الفنية والثقافية

يتخلّل الملتقى العديد من الفعاليات مثل ورش العمل المتخصصة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة والتوعية بحقوقهم والخدمات التي تقدمها مختلف القطاعات لهم، إلى جانب مشاركة الجهات في المعرض المصاحب الذي يشتمل على تجارب الجهات المشاركة والخدمات التي تقدمها هذه الجهات.