مدير "تعليم الطائف" يتفقد عددًا من مدارس "الخرمة"
زار المدير العام لتعليم الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، عددًا من مدارس تعليم محافظة الخرمة؛ لتفقد سير اليوم الدراسي بها.
والتقى الدكتور "الغامدي"، في بداية زيارته، محافظ الخرمة شاكر بن خالد الشريف، في مكتبه.
كما زار مكتب التعليم بالخرمة، والتقى بالمشرفين التربويين، واطلع على الأدوار المنوطة بالمكتب، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود وتكاملها بين الجميع.
ونوّه إلى دور الأسرة كشريك رئيس للمدرسة؛ بما يخدم الرحلة التعليمية لأبنائهم.
وزار "الغامدي" عددًا من المدارس شملت: ثانوية الخرمة العامة، ومجمع الإمام الشاطبي، والتقى بالهيئة التعليمية والإدارية وتجول في الفصول الدراسيّة.
وشكر فريق العمل على متابعتهم لرفع نواتج التعلم والتحصيل الدراسي للطلاب.
وأشاد مدير "تعليم الطائف" بالانضباط المدرسي للطلاب وتحصيلهم الدراسي، مؤكدًا حرص الإدارة على دعم المدارس لأداء رسالتها السامية لإعداد جيل يسهم في خدمة الوطن.
وثمّن "الغامدي" جهود المعلمين في دعم الرحلة التعليمية للطلبة وتحفيزهم للانضباط والتفوق والتميز والنجاح.