جمعية كفى تعالج 48 شاباً وشابة من السموم و 3000 زائر يستفيدون من الحملة

عالجت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين و المخدرات بالقنفذة 48 شاباً وشابة بعد إعلانهم ترك التدخين، وذلك إثر زيارتهم لفعاليات حملة (خلك واعي) في عدد من الأماكن الترفيهية والمتنزهات بالمحافظة.