جمعية كفى تعالج 48 شاباً وشابة من السموم و 3000 زائر يستفيدون من الحملة

عالجت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين و المخدرات بالقنفذة 48 شاباً وشابة بعد إعلانهم ترك التدخين، وذلك إثر زيارتهم لفعاليات حملة (خلك واعي) في عدد من الأماكن الترفيهية والمتنزهات بالمحافظة.
وأوضح مدير فرع جمعية كفى بالقنفذة حمزة الحليسي بأن الجمعية نفذت بالشراكة مع إدارة مكافحة المخدرات وجمعية البر الخيرية بالقنفذة وبالتعاون مع عدد من المتطوعين والمتطوعات الحملة في أربعة مواقع - حديقة البلدية بالكورنيش الجنوبي، ملاهي فن تايم ، مركز البندر مول، ونادي الحي بالقنفذة.
وأضاف "الحليسي" أن الفعالية شملت معرضاً توعوياً عن أضرار المخدرات وعيادة للإقلاع عن التدخين وأجهزة طبية حديثة وأعضاء بشرية لآثار التدخين لأشخاص فقدوا الحياة وركن قياس نسبة السكري ومسرحاً للطفل وسحوبات على جوائز قيمة، فيما استفاد منها أكثر من 3000 زائر، وقدم الأطباء المختصون خلالها 114 استشارة طبية.
وذكر "الحليسي" أن فعاليات (خلك واعي) مستمرة حتى 26 من شهر أغسطس الجاري، مقدماً شكره لمحافظ القنفذة ولمكافحة المخدرات ولجميع الجهات التي تعاونت واستضافت ورعت الفعاليات بهدف حماية وتحصين المجتمع من السموم.
وكان محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع قد دشن الحملة، بحضور مدير مكافحة المخدرات المكلف الرائد تركي المطيري وعدد من قيادات جمعية كفى.