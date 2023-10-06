تكريم 2929 معلماً لإسهامهم في تزويد 714 ألف طالب بمهارات القرن الـ21

وبالإنابة عن شركاء المبادرة تحدث المدير العام للتعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم، عن أهمية بناء مهارات وقدرات الطلاب وتمكينهم من مهارات القرن الـ٢١ لما لها من دور في تمكينهم من النجاح في حياتهم العملية والشخصية، مبينًا بأن شراكة وزارة التعليم أثمرت عن تمكين المعلمين والمعلمات وتفعيل إسهامهم لتنمية مهارات الطلاب من خلال توظيف أساليب التدريس التي تشجع على التفكير الإبداعي والنقدي والابتكار وحل المشكلات، فضلاً عن توفير فرص تطوعية للطلاب والطالبات للمشاركة في الأنشطة التي تساعدهم على تطوير هذه المهارات.