جمعية "كفى" توعي 250 مستفيدًا بأضرار التدخين ضمن مبادرة "نقي" بمكة المكرمة

شاركت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمكة المكرمة، ممثلةً في قسم التوعية والتثقيف، في مبادرة توعوية أقيمت بساحة مكة يارد بالتعاون مع عدد من إدارات تجمع مكة الصحي، وذلك ضمن مبادرة “نقي” التي تُعنى برفع مستوى الوعي الصحي لدى المجتمع، وبخاصة بين أفراد الأسرة.