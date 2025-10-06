جمعية "كفى" توعي 250 مستفيدًا بأضرار التدخين ضمن مبادرة "نقي" بمكة المكرمة

شاركت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمكة المكرمة، ممثلةً في قسم التوعية والتثقيف، في مبادرة توعوية أقيمت بساحة مكة يارد بالتعاون مع عدد من إدارات تجمع مكة الصحي، وذلك ضمن مبادرة “نقي” التي تُعنى برفع مستوى الوعي الصحي لدى المجتمع، وبخاصة بين أفراد الأسرة.
وشهدت المبادرة إقامة معرض تثقيفي متكامل اشتمل على التعريف برسالة الجمعية وأهدافها، إلى جانب استعراض خدماتها العلاجية وبرامجها الميدانية، حيث نجحت الجمعية عبر الفعالية في إيصال رسائلها الوقائية والتوعوية إلى 250 مستفيدًا من مختلف الفئات، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الصحة العامة ومكافحة السلوكيات الضارة.
وحظي الحدث بحضور مميز تمثل في زيارة المدير التنفيذي للصحة العامة والطب الوقائي بتجمع مكة الصحي بالنيابة الدكتور عبدالله تركستاني، الذي اطلع على أركان المعرض وأشاد بجهود الجمعية ودورها التوعوي، مؤكدًا أهمية الشراكات الفاعلة بين القطاع الصحي والجمعيات الأهلية في دعم البرامج الوقائية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من البرامج التثقيفية التي تنفذها جمعية كفى لتحقيق بيئة خالية من آفات التدخين والمخدرات، وتعزيز السلوك الصحي الإيجابي في المجتمع بما ينسجم مع مستهدفات الصحة العامة وجودة الحياة.