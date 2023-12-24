قادة "المسح الجيولوجي" يشاركون في مؤتمر التعدين الدولي بالرياض

كما يركز تبادل الآراء والمقترحات لمواجهة التحديات التي تواجه أعمال المسح الجيولوجي، والتنقيب عن المعادن ووضع الحلول اللازمة لممارسات الاستدامة، بالإضافة إلى تحديد الإمكانات الجيولوجية المتاحة بين الدول. وأكد "الشمراني"، سعي الهيئة من خلال هذا التجمع؛ لتوحيد وجهات النظر في سد فجوات المسح الجيولوجي التي تواجه الهيئات؛ لتمكين النمو في مجال التنقيب، وتوفير كميات مناسبة من المعادن لسد الطلب والاحتياج العالمي وتحديد المجالات ذات الأولوية للمسح ومصادر التمويل.