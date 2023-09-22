تنمية الأفلاج تقدم 20 برنامجًا وطنيًّا وتتوشّح بالأخضر احتفاءً بيوم الوطن

أنهت جمعيةُ التنمية الاجتماعية بمحافظة الأفلاج استعدادَها للاحتفاء باليوم الوطني 93، بتنظيم 20 برنامجًا وطنيًّا، وتوشّحت مباني الجمعية وأقسامُها باللون الأخضر.
وتستعدّ جمعية تنمية الأفلاج لإطلاق 20 برنامجًا موجّهة للشباب والفتيات والأطفال، تنفذها الجمعية وفرقها احتفاءً واحتفالًا باليوم الوطني.
كما تستهدف الجمعيةُ في برامجها الوطنية المستفيدين من برامجها الرياضية، وتعزم كذلك الجمعية على إقامة بطولة "نحلم ونحقق" لطلاب أكاديمية الجمعية.
وتخصّص جمعيةُ تنمية الأفلاج في فعالياتها على مدار العام، برامجَ وطنية متنوّعة تهدف في مجملها لغرس قيمة المواطنة الصالحة في نفوس النشء؛ حيث يرتاد الجمعيةَ العديدُ من أطياف المجتمع؛ للاستفادة من برامجها المنفذة بشكل يومي.