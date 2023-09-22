تنمية الأفلاج تقدم 20 برنامجًا وطنيًّا وتتوشّح بالأخضر احتفاءً بيوم الوطن

وتخصّص جمعيةُ تنمية الأفلاج في فعالياتها على مدار العام، برامجَ وطنية متنوّعة تهدف في مجملها لغرس قيمة المواطنة الصالحة في نفوس النشء؛ حيث يرتاد الجمعيةَ العديدُ من أطياف المجتمع؛ للاستفادة من برامجها المنفذة بشكل يومي.