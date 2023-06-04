"بيئة مكة" تحتفي بالذكرى الخمسين ليوم البيئة العالمي.. غدًا

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف: إن ورشة عمل ستعقد في مسرح فرع الوزارة بمحافظة جدة، عن التلوث البلاستيكي.

وأضاف أن إدارة البيئة ستشارك مع جمعية المسؤولية المجتمعية بمحافظة جدة، فعاليتين، الأولى في معرض بمبنى الخطوط السعودية؛ لتثقيف وتوعية موظفي الخطوط السعودية بأهمية المحافظة والعناية بالبيئة لاستدامتها، وسيتم توزيع بعض الهدايا العينية للحضور.