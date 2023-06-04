"بيئة مكة" تحتفي بالذكرى الخمسين ليوم البيئة العالمي.. غدًا

يحتفل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، غدًا الاثنين، باليوم العالمي للبيئة للعام 2023، الذي يوافق الذكرى الخمسين لإنشاء الجمعية العامة للأمم المتحدة له في العام 1972، بإيجاد حلول للتلوث البلاستيكي.
وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف: إن ورشة عمل ستعقد في مسرح فرع الوزارة بمحافظة جدة، عن التلوث البلاستيكي.
وأضاف أن إدارة البيئة ستشارك مع جمعية المسؤولية المجتمعية بمحافظة جدة، فعاليتين، الأولى في معرض بمبنى الخطوط السعودية؛ لتثقيف وتوعية موظفي الخطوط السعودية بأهمية المحافظة والعناية بالبيئة لاستدامتها، وسيتم توزيع بعض الهدايا العينية للحضور.
ولفت إلى أن المشاركة في ورشة عمل بهيئة المدن الصناعية، وأخرى مع هيئة المواصفات والمقاييس السعودية؛ لإلقاء الضوء على مهام ومسؤوليات الوزارة ممثلة بوكالة البيئة والمراكز الوطنية للبيئة التابعة للوزارة.
وأشار "الخليف" إلى تنظيم مبادرة لتنظيف أعماق الواجهة البحرية، والتي تشارك فيها جهات عدة، مثل: هيئة الهلال الأحمر السعودي، والاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، وكلية الدراسات البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وأمانة محافظة جدة، وقطاع حرس الحدود، وجمعية شواطئ وطننا للاهتمام بالبيئة البحرية، بمشاركة أكثر من 20 غواصًا، سيتم تنظيمها لاحقًا بهذه المناسبة.
من جهته قال مدير إدارة البيئة بفرع منطقة مكة المهندس عبدالله الصبحي: إن يوم البيئة العالمي، يحظى برعاية بالغة من الجهات ذات العلاقة؛ لما للبيئة من أهمية في حياة الفرد والمجتمع، والتي تهدف إلى تحقيق بيئة مزدهرة ومستدامة، تحظى بأعلى درجات الرعاية من الجميع.
وأكد "الصبحي"، حرص فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكة المكرمة، مع الجهات ذات العلاقة على مواكبة المناسبات البيئية العالمية والوطنية عبر نشر ثقافة الوعي البيئي في شتى المجالات، وتنفيذ الخطط البيئية؛ للمحافظة على جودة عناصر البيئة ومواردها، والتي تسعى لتحقيق التوزان بين استدامة الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن إدارة البيئة بفرع مكة المكرمة، وقسم التطوع والمسؤولية الاجتماعية، ومكتب الوزارة بمحافظة جدة، ستنوع محاور الاحتفال هذا العام.
وأشار إلى أنها فعاليات تهدف لمناقشة وتوعية أفراد المجتمع بالأمور الحيوية؛ لتغيير سلوك الأفراد نحو الأفضل وإتاحة الفرص للتفاعل وإحداث إضافة في بيئتنا، وتسعى لرفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة ونشر الثقافة البيئية وترسيخ أهداف جودة الحياة وتعزيز المسؤولية المجتمعية للمحافظة على البيئة.
كما دعا "الصبحي"، فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة والمؤسسات والجهات التعاونية، وجميع شرائح المجتمع، إلى الإسهام في حماية البيئة، وترسيخ مفاهيم الوعي حول المخاطر التي تهدد البيئة، وتعزز سبل حمايتها وثقافة الحفاظ على البيئة.