مدير "تعليم الطائف" يطّلع على تجارب الابتدائية الثلاثين ويشارك الأطفال يومهم العالمي

اطّلع المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، بعد ظهر اليوم الخميس، على تجارب ومبادرات مدرسة الابتدائية الثلاثين للطفولة المبكرة، التي تُركز على التحصيل الدراسي، وتعزيز القيم، وخدمة المجتمع.
وتسهم هذه المبادرات في تعزيز المشاركة المجتمعية والتعليمية بين الطلبة والمدرسة والمجتمع، كما تدعم القيم الإيجابية والمسؤولية الاجتماعية، ومن أبرزها: مبادرة تجهيز المقصف المدرسي، الحديقة المدرسية، المسرح، الملعب المدرسي، الانضباط، القراءة، الدعم والتحفيز، إضافة إلى فعاليات اليوم العالمي للطفل.
وأشاد الدكتور الغامدي بما شاهده من جهود متميزة من قبل مديرة المدرسة والهيئتين الإدارية والتعليمية، وتفاعل الطلبة الإيجابي، كما أثنى على تعاون أولياء الأمور مع المدرسة ودعمهم المستمر للأنشطة التعليمية والمجتمعية.
وفي سياق متصل، استقبل مدير التعليم بالطائف مجموعة من أطفال رياض الأطفال ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للطفل 2025م، وشاركهم فرحتهم بهذه المناسبة، مؤكدًا حرص الإدارة على تهيئة بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للأطفال.
كما استقبل الدكتور الغامدي ممثل إدارة الدوريات الأمنية بمحافظة الطائف، لبحث أوجه التعاون والتكامل بين الجانبين بما يسهم في تعزيز السلامة المدرسية.
وفي ختام الزيارة، كرّم مدير التعليم المدارس الحاصلة على المركزين الثاني والثالث على مستوى المملكة – فئة الإتقان – في الأولمبياد المدرسي لتصفيات برنامج "مدرستي أجمل" الذي أُقيم في منطقة حائل، حيث حصلت ثانوية الشيخ عبدالعزيز بن باز على المركز الثاني والدرع الفضي، فيما نالت متوسطة الأبناء بالقاعدة المركز الثالث والدرع البرونزي. وهنّأ الغامدي المدارس ومنسوبيها بهذا الإنجاز، متمنيًا لهم مزيدًا من التميز والإبداع.