مدير "تعليم الطائف" يطّلع على تجارب الابتدائية الثلاثين ويشارك الأطفال يومهم العالمي

وفي ختام الزيارة، كرّم مدير التعليم المدارس الحاصلة على المركزين الثاني والثالث على مستوى المملكة – فئة الإتقان – في الأولمبياد المدرسي لتصفيات برنامج "مدرستي أجمل" الذي أُقيم في منطقة حائل، حيث حصلت ثانوية الشيخ عبدالعزيز بن باز على المركز الثاني والدرع الفضي، فيما نالت متوسطة الأبناء بالقاعدة المركز الثالث والدرع البرونزي. وهنّأ الغامدي المدارس ومنسوبيها بهذا الإنجاز، متمنيًا لهم مزيدًا من التميز والإبداع.