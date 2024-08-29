"ضياء عسير" تُسَيّر قافلة طبية لجراحة العيون ببلقرن

نظمت جمعية "ضياء" للإعاقة البصرية بمنطقة عسير، قافلة صحية لمستفيدي محافظة بلقرن.
جاء ذلك بالتعاون مع جمعيتي "ابتسامة" الصحية و"سندهم"؛ حيث قدمت مجموعة من الخدمات الطبية والتوعوية للمستفيدين.
وقال المدير التنفيذي للجمعية المهندس عبدالله الوادعي: إن القافلة الصحية تضمنت إجراء 36 عملية كشف شامل للعيون؛ بهدف الكشف المبكر عن المشاكل البصرية وتقديم العلاج المناسب مع متابعة دورية مستمرة للعمليات التي قد تحتاجها الحالات.
وأضاف "الوادعي"، أن الجمعية نفذت لقاءً افتراضيًا عبر تطبيق "زووم" تناول موضوعات مهمة تتعلق بصحة البصر وتعزيز الوعي بالفحص المبكر والتعرف على الأمراض الشائعة في العين، وطرق الوقاية منها.
يُذكر أن هذه القافلة جزء من جهود الجمعية المستمرة لتحسين جودة الحياة للأفراد ذوي الإعاقة البصرية، وتعكس التعاون المثمر مع الجمعيات الصحية في تقديم خدمات صحية متميزة.