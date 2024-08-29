"ضياء عسير" تُسَيّر قافلة طبية لجراحة العيون ببلقرن

وأضاف "الوادعي"، أن الجمعية نفذت لقاءً افتراضيًا عبر تطبيق "زووم" تناول موضوعات مهمة تتعلق بصحة البصر وتعزيز الوعي بالفحص المبكر والتعرف على الأمراض الشائعة في العين، وطرق الوقاية منها.