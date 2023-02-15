شاهد.. طموح "القحطاني" يقهر الإعاقة بنيله الماجستير من بريطانيا برفقة كرسيه المتحرك

وأضاف: عدتُ لمقاعد الدراسة بذات الجامعة عام 2016 لأحصل على درجة البكالوريوس تخصص الهندسة الميكانيكية عام 2017م، ثم التحقت بعد ذلك بإحدى الشركات بوظيفة مهندس مشاريع، وكانت لي رسالة سامية حينها، وهي أن أثبت للجميع أن ذوي الإعاقة متى ما أتيحت لهم الفرصة سيكونون أصحاب عطاء وإنجاز، ونجحت نجاحًا باهرًا وتميزت في مجال عملي.