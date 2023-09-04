"صحة حائل" تبدأ مشروع تحسين معايير مكافحة العدوى

وقالت "صحة حائل": إن المشروع يتم بإشراف ومتابعة من الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة، موضحة أن المرحلة الأولى من المشروع، تستهدف أكثر من 25 مركزًا ومجمعًا صحيًا خاصًا، فيما تستهدف المرحلة الثانية، بقية المنشآت الصحية الخاصة.