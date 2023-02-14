تبوك .."المرواني" يرعى توقيع 4 شراكات وطنية لبرنامج ‫"مزايا تقني"

وأوضح "البلوي" أن برنامج "مزايا تقني" يهدف إلى توفير خدمات متنوعة وتنافسية لتحسين جودة حياة منسوبي المؤسسة العامة لتدريب التقني والمهني بالإضافة إلى المتدربين وتحقيق أقصى درجات الرضا والانتماء الوظيفي لمنسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمساهمة في تطوير ورفع مستوى الخدمات المقدمة لمنسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.