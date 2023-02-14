تبوك .."المرواني" يرعى توقيع 4 شراكات وطنية لبرنامج ‫"مزايا تقني"

رعى نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المساعد لسياسات التدريب والجودة ومدير عام التدريب الأهلي المهندس عبدالرحمن المرواني توقيع اتفاقية (4) شراكات وطنية حصرية لبرنامج مزايا تقني والذي يقدم عروضًا خدمية لسائر منسوبي المؤسسة.
وقّع من جانب التدريب التقني مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس علي البلوي ومساعد المدير العام وعميدة الكلية التقنية للبنات بتبوك سهى حمزي.
وأوضح "البلوي" أن برنامج "مزايا تقني" يهدف إلى توفير خدمات متنوعة وتنافسية لتحسين جودة حياة منسوبي المؤسسة العامة لتدريب التقني والمهني بالإضافة إلى المتدربين وتحقيق أقصى درجات الرضا والانتماء الوظيفي لمنسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمساهمة في تطوير ورفع مستوى الخدمات المقدمة لمنسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.