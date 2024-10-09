تفاهم بين "الهلال الأحمر وصحي الباحة" لتفعيل مسار السكتة الدماغية بمستشفى مشاري ببلجرشي

وقّع مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، سلطان بن سعد المالكي، والرئيس التنفيذي لتجمع الباحة الصحي، الدكتور مشبب بن سعيد الأسمري، اليوم مذكرة تعاون مشترك لتفعيل مسار السكتة الدماغية في مستشفى الأمير مشاري ببلجرشي.
وشهد التوقيعُ حضورَ كل من مدير الشؤون الطبية لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، الدكتور محمد علي مرعي، وقائد مسارات الرعاية العاجلة بالتجمع الصحي، الدكتور عبدالحكم أحمد، بالإضافة إلى مجموعة من القيادات التشغيلية للطرفين.
وتهدف المذكرة إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات الإسعافية والعلاجية المقدمة لمرضى السكتات الدماغية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لهذه الحالات؛ حيث سيتم توجيه المرضى إلى الرعاية الأنسب لهم بشكل أسرع؛ مما يسهم في تقليل زمن الانتظار، ويؤدي بالتالي إلى الحفاظ على الأرواح وتقليل آثار الإصابات الناتجة عن السكتة الدماغية، كما ستسهل المذكرة الوصول إلى الرعاية الطبية المناسبة، وتحسن كفاءة الخدمات الإسعافية.
ويأتي هذا التعاون كجزء من جهود تحسين الاستفادة الأمثل من أقسام الطوارئ في المستشفيات.
كما تم الاتفاق على إعداد تقارير ربع سنوية لتقييم أداء مسار السكتة الدماغية واتفاقية التعاون؛ بحيث يتم رفعها إلى الطرفين لمراجعتها ودراستها.