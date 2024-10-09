تفاهم بين "الهلال الأحمر وصحي الباحة" لتفعيل مسار السكتة الدماغية بمستشفى مشاري ببلجرشي

وتهدف المذكرة إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات الإسعافية والعلاجية المقدمة لمرضى السكتات الدماغية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لهذه الحالات؛ حيث سيتم توجيه المرضى إلى الرعاية الأنسب لهم بشكل أسرع؛ مما يسهم في تقليل زمن الانتظار، ويؤدي بالتالي إلى الحفاظ على الأرواح وتقليل آثار الإصابات الناتجة عن السكتة الدماغية، كما ستسهل المذكرة الوصول إلى الرعاية الطبية المناسبة، وتحسن كفاءة الخدمات الإسعافية.