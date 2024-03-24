"خيرات" تُوَقع اتفاقية شراكة مع أوقاف الشيخ محمد الراجحي

وقال عبدالله السبيعي: إن هذه الشراكة لها أهمية كبرى في تحقيق استدامة الأمن الغذائي للأسر المستحقة بشكل يومي، ودور في تمكين الجمعية من استمرارية تقديم العمل الخيري في المجتمع، خصوصًا لمن هم بحاجة ماسة للغذاء.