"خيرات" تُوَقع اتفاقية شراكة مع أوقاف الشيخ محمد الراجحي

وقّع المدير التنفيذي لجمعية "خيرات لحفظ النعمة" عبدالله السبيعي، الخميس الماضي، اتفاقية شراكة مع الرئيس التنفيذي لـ"أوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي" عبدالعزيز العنزي.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم مشروعات الجمعية في مجال حفظ النعمة والحد من هدرها وتوزيعها على مستحقيها.
وقال عبدالله السبيعي: إن هذه الشراكة لها أهمية كبرى في تحقيق استدامة الأمن الغذائي للأسر المستحقة بشكل يومي، ودور في تمكين الجمعية من استمرارية تقديم العمل الخيري في المجتمع، خصوصًا لمن هم بحاجة ماسة للغذاء.
وأشار إلى أن هذه الشراكة تسهم في حفظ النعم والتقليل من هدرها؛ وهو ما يحث عليه ديننا الحنيف.
وقدّم "السبيعي" شكره لأوقاف الشيخ محمد الراجحي، على دعمها المتواصل والمستمر لمشروعات "خيرات".
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن خطط الجمعية لتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية مع عدد من الجهات التي تقدم خدماتها في إطار المسؤولية الاجتماعية، والتي تحقق النفع في المجتمع ومستهدفات رؤية 2030.
يُذكر أن "خيرات" حفظت ووزعت على مستفيديها، خلال العام الماضي، أكثر من أربعة ملايين وجبة غذائية من فائض الطعام في منطقة الرياض.