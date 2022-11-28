1551 أرملة ومطلقة على موعد مع برامج نوعية لنقلهن من الاحتياج إلى الانتاج بمكة المكرمة

ولفت إلى أن الاتفاقية تقدم العديد من الخدمات للسيدات الضمانيات عبر اختبارات تحديد الميول المهنية للمستفيدات وتقديم الدعم الرعوي للمستفيدات الأشد حاجة وتدريب المستفيدات حرفيًا ومهنيًا، كما سيتم تقديم الدعم الإرشادي الحرفي والمهني وتوفير 150 فرصة وظيفية للمستفيدات وفقًا لميول المستفيدات المهنية كما سيتم تقديم فرص للمستفيدات لتمويل 110 مشروعات متناهية الصغر عبر توفير قروض حسنة لتحويلهم من الاحتياج إلى الإنتاج.