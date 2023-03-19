"صحة جدة" تُنظِّم فعاليات الأسبوع الخليجي الموحَّد لتعزيز صحة الفم والأسنان 2023

وتنوعت أركان الفعالية، التي تستهدف أفراد المجتمع والأطفال وأولياء الأمور كافة، بين التثقيف بحماية الطفل والعناية بصحة الفم والأسنان، وأهمية وكيفية العناية بصحة الفم والأسنان، والتغذية الصحية، وأهمية العناية بصحة الفم والأسنان لذوي الإعاقة، وصحة الفم والأسنان لذوي الأمراض المزمنة، كداء السكري ومضاعفاته، وتأثيره على صحة الفم والأسنان، والسلوكيات الصحية وأثرها على صحة الفم والأسنان، وصحة الفم والأسنان لفئة الشباب، إضافةً إلى تطبيق الفلورايد الموضعي على أسنان الأطفال، وإجراء الفحص السريري لأسنان الأطفال وأولياء أمورهم.