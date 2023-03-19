"صحة جدة" تُنظِّم فعاليات الأسبوع الخليجي الموحَّد لتعزيز صحة الفم والأسنان 2023

تحت رعاية مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة، الدكتور مشعل السيالي، يفتتح مدير إدارة المستشفيات ومدير إدارة طب الأسنان بصحة جدة، الدكتور فوزي الغامدي، فعاليات الأسبوع الخليجي الموحَّد لتعزيز صحة الفم والأسنان 2023، الذي يُقام في الأسبوع الأخير من شهر مارس كل عام تحت شعار "صحتي تبدأ من فمي"، وذلك بمقر بهو المبنى الرئيسي بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة.
وتفصيلاً، تُنظّم الفعالية إدارة طب الأسنان بصحة جدة، ويستضيفها مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، ويشارك فيها قسم الأسنان بالمجمع الطبي مع عدد من مراكز طب الأسنان التخصصية وأقسام الأسنان التابعة لمستشفيات صحة جدة والجمعيات الخاصة بصحة الفم والأسنان، وذلك بحضور المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة الدكتور خالد الثمالي، ومشرفة الطب الوقائي بإدارة طب الأسنان بجدة الدكتورة مها لنجاوي.
وتهدف الفعالية إلى نشر الوعي الصحي لفئات المجتمع كافة، وخصوصًا فئة الأطفال وأولياء أمورهم، بأهمية وكيفية العناية بالفم والأسنان، وتسليط الضوء على أمراض الفم والأسنان، وخطرها على صحة الفرد، وخصوصًا الإصابة بتسوس الأسنان لدى الناشئة من أبناء وبنات دول مجلس التعاون، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع في دعم وتنفيذ البرامج الوقائية، وتفعيل الدور الوقائي للقوى العاملة في مجال صحة الفم والأسنان.
وتنوعت أركان الفعالية، التي تستهدف أفراد المجتمع والأطفال وأولياء الأمور كافة، بين التثقيف بحماية الطفل والعناية بصحة الفم والأسنان، وأهمية وكيفية العناية بصحة الفم والأسنان، والتغذية الصحية، وأهمية العناية بصحة الفم والأسنان لذوي الإعاقة، وصحة الفم والأسنان لذوي الأمراض المزمنة، كداء السكري ومضاعفاته، وتأثيره على صحة الفم والأسنان، والسلوكيات الصحية وأثرها على صحة الفم والأسنان، وصحة الفم والأسنان لفئة الشباب، إضافةً إلى تطبيق الفلورايد الموضعي على أسنان الأطفال، وإجراء الفحص السريري لأسنان الأطفال وأولياء أمورهم.