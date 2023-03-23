تغطي كافة مناطق المملكة.. جمعية ألزهايمر تطلق حملتها الرمضانية

و من أبرز مشاريع الحملة "مشروع رفقة التكاملي الاجتماعي" الذي واصل انطلاقته لعامه التاسع على التوالي عبر "مساري معين وترياق" – إحدى المسارات التي تقدمها الجمعية للمستفيدين – حيث تم من خلال "رفقة" لتقديم تأهيل ودعم خدمات عينية صحية تثقيفية ما بين سلال تموينية ومياه ومعينات وإمدادات في موسوعة من الخدمات (ترياق الزهايمر ونداويهم ونكفلهم لنعينهم) صحية وتلطيفية وأدوية واحتياجات مساندة للأسر وهدايا رمضانية خاصة (لكبار السن) خلال شهر رمضان المبارك لتقديم ما يقارب 3000 خدمة كما تقدم الجمعية العديد من الخدمات المختلفة على مدار أيام السنة كاملة.