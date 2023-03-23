تغطي كافة مناطق المملكة.. جمعية ألزهايمر تطلق حملتها الرمضانية

تطلق الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر قافلتها الخيرية الرمضانية لهذا العام 1444هـ بعنوان "#باب الرفقة" بجميع مناطق المملكة، خلال شهر رمضان المبارك، وكان مطلع حملتها الإذاعية والإعلانية " نعود إليكم مجددا في حملة باب الرفقة فرفقة ورقة بهم".
و من أبرز مشاريع الحملة "مشروع رفقة التكاملي الاجتماعي" الذي واصل انطلاقته لعامه التاسع على التوالي عبر "مساري معين وترياق" – إحدى المسارات التي تقدمها الجمعية للمستفيدين – حيث تم من خلال "رفقة" لتقديم تأهيل ودعم خدمات عينية صحية تثقيفية ما بين سلال تموينية ومياه ومعينات وإمدادات في موسوعة من الخدمات (ترياق الزهايمر ونداويهم ونكفلهم لنعينهم) صحية وتلطيفية وأدوية واحتياجات مساندة للأسر وهدايا رمضانية خاصة (لكبار السن) خلال شهر رمضان المبارك لتقديم ما يقارب 3000 خدمة كما تقدم الجمعية العديد من الخدمات المختلفة على مدار أيام السنة كاملة.
وتواصل الجمعية حملتها بجميع مناطق المملكة إلى نهاية شهر رمضان المبارك من إيصال مساعداتها (المنطقة الوسطى، المنطقة الغربية، المنطقة الشرقية، المنطقة الشمالية، المنطقة الجنوبية ومحافظاتها)
وأعربت الجمعية عن شكرها وعظيم امتنانها للداعمين للحملة الداعم، بالإضافة إلى الداعمين إعلامياً والداعمين نفسياً، وفريق التطوع ،وفريق النبلاء التطوعي لدعم الحملة، وداعم استقطاع شهري الشركة السعودية للكهرباء، و الجمعية السعودية للرعاية الصحية المنزلية حيث ساهم دعمهم جميعًا في نجاح الحملة وتنفيذها حسب الرؤية والتطلع الذي تطمح إليه الجمعية.
وتواصل الجمعية مناشدتها أهالي الخير والداعمين رجالاً ونساءً من خلال المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع) على قناة رسالة الفضائية لاستكمال وتوفير المستلزمات الضرورية (حفائظ ، كريمات تقرحات ،مراتب طبية وغيرها) لمساندة المرضى وذويهم كما يمكنكم الدخول على متجر ألزهايمر الإلكتروني alz.org.sa أو التبرع بإرسال رسالة نصية برقم (1) أو (رسالة فارغة) على 5057 كما يمكن التواصل عبر الهاتف (0114100112/0112143838) وعلى مواقع التواصل الاجتماعي @saudialzheimer.