جمعية "كيان" تصنع الفرح لأبنائها الأيتام وتكرمهم بمناسبة النجاح والعيد

وقال رياض العبد الكريم، المدير التنفيذي بجمعية كيان: تغمرني الفرحة بنجاح أبنائنا وحصولهم على درجات متميزة وهذا ما تسعى له الجمعية من خلال برنامج علم، ونتمنى أن نراهم في أعلى المراتب العلمية والمراكز العملية، وأبارك لهم ولأسرهم من القلب، وأشد على أيديهم بطلب العلم دائمًا وأبدًا، وأن يكون أول أهدافهم. وأهنئهم بعيد الأضحى المبارك، كما أهنئ حجاج جمعية كيان الذين أدوا فريضة الحج هذا العام في حملة حج كيان السابعة مع تمنياتي بالتوفيق للجميع.