"تقنية بنات الباحة" تعلن عن توافر 143 مقعدًا تدريبيًّا شاغرًا

أعلنت الكلية التقنية للبنات بالباحة، عن توفر 143 مقعدًا تدريبيًّا شاغرًا في جميع التخصصات الأدبية والعلمية؛ مبينةً أن التقديم يستمر حتى ظهر الخميس القادم.
وقالت الكلية في إعلانها عن توافر المقاعد الشاغرة الـ143، إنها في جميع التخصصات الأدبية والعلمية؛ مطالبة مَن لديهم الرغبة بالتسجيل، إدخال البيانات على الرابط http://forms.office.com/r/MNXc7P8DWf.
وشددت على أن آخر يوم للتقديم سيكون الخميس الموافق 25/ 7/ 1444هـ الساعة 12 ظهرًا.
جدير بالذكر أن الكلية التقنية للبنات بالباحة قد افتُتحت عام 1429هـ، وتمنح الخريجةَ درجة الدبلوم المعتمد من وزارة الخدمة المدنية للتدريب في تخصصات الخياطة وتصميم الأزياء، والعناية بالشعر، والعناية بالبشرة، والإدارة المكتبية، والوسائط المتعددة.