"تقنية بنات الباحة" تعلن عن توافر 143 مقعدًا تدريبيًّا شاغرًا

جدير بالذكر أن الكلية التقنية للبنات بالباحة قد افتُتحت عام 1429هـ، وتمنح الخريجةَ درجة الدبلوم المعتمد من وزارة الخدمة المدنية للتدريب في تخصصات الخياطة وتصميم الأزياء، والعناية بالشعر، والعناية بالبشرة، والإدارة المكتبية، والوسائط المتعددة.