وفد إعلامي يزور مهرجان الأرطاوية التراثي الثاني.. ورئيس القاعية يقيم لهم مأدبة عشاء

زار وفد إعلامي مهرجان الأرطاوية التراثي الثاني، الذي تنظمه جمعية التنمية الأهلية في مركز الأرطاوية، للعام الثاني على التوالي حيث كان في استقبالهم رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان فلاج الشعيفاني مدير جمعية التنمية الأهلية بالأرطاوية ونائب رئيس جمعية التنمية الأهلية بالأرطاوية مفرح الشمري وعدد من الأعيان والمنظمين لهذا المهرجان
وأخذ الوفد جولة في أركان المهرجان ومنها ركن أم ماجد للحِرف والحرفيين وتعريفنا بحرفة صناعة "السدو"، واطلعوا على نماذج من المتاحف المصغرة والدكاكين القديمة التي تمتاز بها المنطقة قديمًا.
وزار الوفد قصر الشيخ نايف بن مزيد الدويش حيث كان في استقبالهم نايف بن سلطان الدويش وتم تعريفهم بتأسيس القصر ومكوناته، والجهود التي قاموا بها للحفاظ على هذا القصر التاريخي والتراثي. وكذلك حوى القصر رسالة مكتوبة بخط اليد من الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه للشيخ نايف بن مزيد الدويش رحمه الله.
وصادف الوفد موقفًا جميلاً من شباب الأرطاوية المجاورين لقصر الشيخ نايف بن مزيد الدويش حيث أصر ثلاثة منهم وهم من أبناء قبيلة مطير على دعوة الوفد لتناول القهوة مما اضطر الوفد إلى تلبية الدعوة تلبية لرغبة هولاء الشباب الذين قدموا واجهة حضارية لعادات وتقاليد أبناء الأرطاوية.
وعلى هامش الزيارة، استقبل الشيخ فيصل بن عجمي الدويش وأبناؤه في مخيمه بمركز القاعية، الوفد الإعلامي وأقام لهم مأدبة عشاء حضرها رئيس مركز القاعية الشيخ ماجد بن عجمي الدويش وبعض وجهاء وأعيان القاعية، حيث استمعوا إلى شرح مفصل عن محمية الملك عبدالعزيز والتي شهدت هذا العام ربيعًا زاهرًا مشتهرة بنبتة الخزامى التي حظيت بزيارة العديد من أهالي المنطقة وكذلك من خارجها حيث زارها عدد كبير من السياح وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي.
ونظرًا للزحام الشديد الذي شهده ربيع القاعية اضطرت إحدى شركات الوقود الشهيرة إلى وضع محطة متنقلة لزوار ربيع القاعية.
وتشرف الوفد بدوره بزيارة لمنزل الأستاذ محمد بن ماجد الدويش المشرف العام على صحيفة المناطق السعودية
بعد مأدبة العشاء، واستمعوا إلى شرح مفصل عن القاعية وما فيها من آبار تاريخية والتي تجاوز عددها الـ 70 بئرًا
كما شكر الدويش البلدية على جهودها في تأمين حاويات وأماكن لوضع النفايات، وقدم "الدويش" شكره لقوات الأمن البيئي التي كان لها الأثر بعد الله في عودة ظهور زهور الربيع وانتعاش الأرض بعد غياب جاوز 20 عامًا.