وفد إعلامي يزور مهرجان الأرطاوية التراثي الثاني.. ورئيس القاعية يقيم لهم مأدبة عشاء

وعلى هامش الزيارة، استقبل الشيخ فيصل بن عجمي الدويش وأبناؤه في مخيمه بمركز القاعية، الوفد الإعلامي وأقام لهم مأدبة عشاء حضرها رئيس مركز القاعية الشيخ ماجد بن عجمي الدويش وبعض وجهاء وأعيان القاعية، حيث استمعوا إلى شرح مفصل عن محمية الملك عبدالعزيز والتي شهدت هذا العام ربيعًا زاهرًا مشتهرة بنبتة الخزامى التي حظيت بزيارة العديد من أهالي المنطقة وكذلك من خارجها حيث زارها عدد كبير من السياح وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي.