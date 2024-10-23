مؤسسة الأمير محمد بن فهد تُنظم حفلًا لتكريم أفضل أداء خيري في الوطن العربي

وأفادت المؤسسة في بيان لها، بأن الجائزة تهدف إلى توفير الفرص للجمعيات الخيرية والإنسانية في العالم العربي، وتأصيل ثقافة التميز في هذه المؤسسات والجمعيات، ويأتي ذلك من خلال معايير الجائزة التي تعمل هذه المؤسسات والجمعيات على تطبيقها لتأهيلها للدخول في المسابقة، وتتنوع هذه المعايير طبقًا لأعمال المؤسسات والجمعيات.