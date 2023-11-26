مدير فرع "البيئة" بمكة يزور محافظ خليص ويقف على سد المرواني والمتنزه الوطني

ووقف "الخليف" على سد وادي خليص المرواني، من نوع السدود الركامية؛ حيث يبلغ طول السد 570 مترًا وارتفاعه 90 مترًا، من الأساسات و60 مترًا من صفر الوادي، وارتفاع المفيض 53 مترًا، بسعة تخزينية للسد 183 مليون متر مكعب.