مدير فرع "البيئة" بمكة يزور محافظ خليص ويقف على سد المرواني والمتنزه الوطني

تفقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، اليوم الأحد، مكتب الوزارة بمحافظة خليص.
كما التقى "الخليف"، خلال زيارته، محافظ خليص عبدالله بن جلوي الأبيرقي، واستعرض معه بعض مهام وزارة البيئة والمياه والزراعة في المحافظة، وبحث سبل دعمها في كل المجالات، مؤكدًا سعي الوزارة لزيادة الاستثمار الزراعي بالمدينة الزراعية.
واطلع "الخليف" على منتزه خليص الوطني الذي يأتي على مساحة 18 مليون متر مربع، موضحًا أن الوزارة تهدف إلى الاستفادة من المقومات والموارد الطبيعية.
وناقش "الخليف" موقع محطة المعالجة الدائمة لزيادة مشروعات التشجير بالمحافظة.
وتفقّد "الخليف" مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في محافظة خليص، والتقى مدير مكتب الوزارة بالمحافظة المهندس أنس بن مقبول البلادي، واستعرض مع مديري الوحدات المهام التي تقوم بها كل وحدة، مناقشًا احتياجاتها، وتطرق إلى مناقشة نظام المياه الجديد.
ووقف "الخليف" على احتياجات المكتب والبرامج التي تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة وبرامج الدعم المقدمة للمزارعين ومربي الماشية، والعمل على أن تصل لكل المستفيدين والمستحقين لها.
وتضمنت جولة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، الوقوف على أسواق الأعلاف والمواشي والمسلخ النموذجي وأسواق الخضراوات والفواكه بالمحافظة.
ووقف "الخليف" على سد وادي خليص المرواني، من نوع السدود الركامية؛ حيث يبلغ طول السد 570 مترًا وارتفاعه 90 مترًا، من الأساسات و60 مترًا من صفر الوادي، وارتفاع المفيض 53 مترًا، بسعة تخزينية للسد 183 مليون متر مكعب.
وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف: إن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج زياراته لكل المكاتب والوحدات التابعة لفرع الوزارة في المنطقة؛ للوقوف على احتياجاتها ومحاولة تذليل كل الصعوبات التي قد تواجهها؛ ليتسنى لها تأدية عملها في خدمة أبناء المنطقة على أكمل وجه.
ورافق "الخليف" فريق عمل مكون من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة.