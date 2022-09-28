جمعية التنمية الاجتماعية بـ"روضة حائل" تحتفل باليوم الوطني

احتفلت جمعية التنمية الاجتماعية بمدينة الروضة (80 كلم جنوب حائل)، باليوم الوطني الثاني والتسعين للمملكة العربية السعودية.
وقال رئيس الجمعية عبدالمحسن عبدالرحمن الرشيد: إن الوطن الجميع يفتخر فيه؛ لما نشهده فيه من تطور بفضل الله، ثم بفضل قيادتنا الرشيدة، وما تقدمه من خدمات ينعم بها المواطن والمقيم.
وتطرق رئيس مركز إمارة الروضة حمود علي الشمري، إلى الأمن والأمان الذي نعيشه في ظل حكومتنا الرشيدة.
من جانبه، قال المواطن منصور حميدي العياد التميمي: إن الصغير والكبير يفرح في يوم الوطن، ويتذكر ما قدمه الملك الموحد الذي وحد كلمتنا وجمع فرقتنا.
وفي نهاية الحفل، بدأت العرضة السعودية، ثم بدأت اللجان المشكلة بهذه المناسبة بتوزيع الهدايا على المارة بالقرب من مقر الجمعية، بمشاركة أعضاء لجنة التنمية ومسؤولي الدوائر الحكومية بمدينة الروضة والحضور الكريم.
ثم عاد الجميع لمقر الجمعية؛ حيث تناولوا وجبة الإفطار المعدة للحضور من جمعية التنمية الاجتماعية بالروضة.
حضر الاحتفال رئيس بلدية مدينة الروضة المهندس شايم غافل الشمري، ومدير مكتب التعليم بالروضة فيصل الرشيدي، ومدير شرطة الروضة الرائد يوسف سيلم الرشيدي، ومدير مستوصف الروضة عيد العنزي، ومدير بريد مدينة الروضة فرج العنزي ومساعده صالح الهديرس، وجمع كبير من المواطنين.