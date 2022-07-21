محافظ العارضة يبحث برامج دعم مزارع البن وسبل توفير المياه والمحفزات للمزارعين

بحث محافظ العارضة إبراهيم بن يحيى الألمعي صباح أمس الأربعاء ومدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بالمنطقة المهندس ظافر بن عايض الفهاد ومدراء الدوائر الخدمية بالمحافظة؛ لبحث برامج دعم مزارع البن وسبل توفير المياه والمحفزات التي يمكن تقديمها للمزارعين بالمحافظة .
وفي بداية الاجتماع رحب الألمعي بمدير عام الهيئة ومرافقيه ومدراء الجهات الخدمية وجرى خلال الاجتماع مناقشة المشاريع والمبادرات التي تشارك بها الهيئة خدمة لمزارعي المحافظة والمحفزات التي يمكن تسهيلها لأبناء المزارعين وإيجاد الحلول المناسبة من تأثر مزارعهم وتعرض كثير من شجر البن للجفاف ثم التلف نتيجة تأخر هطول الأمطار وتوقف مشروع سقيا المزارع.
وفي ختام الاجتماع قدم المهندس الفهاد شكره لمحافظ العارضة على حسن الاستقبال وأكد على اغتنام فرص التسهيلات والحوافز المجانية المقدمة للمزارعين، لافتا إلى أن الهيئة لن تتأخر عن تقديم الدعم والإرشاد وما يحتاجه المزارع من مختلف الأصناف من شتلات البن وغيرها من المحاصيل ذات المردود الاقتصادي العالي كالبابايا والمانجو والصندل وغيرها موضحا أن اهتمام ولاة الأمر كبير جدا بدعم المزارعين وبإذن الله سيجد المزارع المنتج للمحاصيل بيئة جاهزة لاستقبال منتجاتهم وتسويقها بما يعود عليهم بالفائدة ويشجعهم بتوسيع الزراعة .