محافظ العارضة يبحث برامج دعم مزارع البن وسبل توفير المياه والمحفزات للمزارعين

وفي ختام الاجتماع قدم المهندس الفهاد شكره لمحافظ العارضة على حسن الاستقبال وأكد على اغتنام فرص التسهيلات والحوافز المجانية المقدمة للمزارعين، لافتا إلى أن الهيئة لن تتأخر عن تقديم الدعم والإرشاد وما يحتاجه المزارع من مختلف الأصناف من شتلات البن وغيرها من المحاصيل ذات المردود الاقتصادي العالي كالبابايا والمانجو والصندل وغيرها موضحا أن اهتمام ولاة الأمر كبير جدا بدعم المزارعين وبإذن الله سيجد المزارع المنتج للمحاصيل بيئة جاهزة لاستقبال منتجاتهم وتسويقها بما يعود عليهم بالفائدة ويشجعهم بتوسيع الزراعة .