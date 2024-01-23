"تعليم الطائف" يحتفل باليوم العالمي للتعليم .. غدًا الأربعاء

فيما وجّه المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي المدارس؛ بتفعيل اليوم العالمي للتعليم، حرصًا على الاحتفاء بهذه المناسبة، لإبراز أهمية العلم والتعليم، وتقديرًا للمُنجزات التعليمية التي تُسهم في دفع عجلة التنمية والتقدم، والتعريف بجهود وزارة التعليم في إحداث نقلة تطويرية نوعية في النظام التعليمي، بما يتوافق مع الاحتياجات المستقبلية، وينسجم مع التوجهات الوطنية والعالمية وإبراز البرامج والمبادرات؛ لتحقيق مستهدفات التعليم وفق الرؤية الوطنية الطموحة رؤية السعودية 2030م.